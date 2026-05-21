Anicav e parte agricola tornano al tavolo nel Bacino Centro Sud | confronto aperto sul prezzo del pomodoro

Dopo un periodo di tensioni legate alla campagna di trasformazione 2025, le parti coinvolte nel settore del pomodoro nel Bacino Centro Sud si sono incontrate di nuovo. La discussione tra rappresentanti dell’agricoltura e dell’industria conserviera riguarda in particolare il prezzo del pomodoro, con un confronto aperto che mira a trovare un accordo sulle questioni economiche che interessano l’intera filiera. La ripresa del dialogo segna un passo importante nel tentativo di superare le difficoltà emerse in passato.

Riprende il dialogo tra parte agricola e industria conserviera nel Bacino Centro Sud dopo le tensioni che avevano segnato la campagna di trasformazione 2025, rendendo più difficile il confronto all’interno della filiera del pomodoro. A Foggia si è svolto un incontro tra l’Anicav e la quasi totalità delle Organizzazioni dei produttori operative nell’area Centro Sud. Il confronto ha segnato la riapertura del tavolo tra le parti e l’avvio di una nuova fase di collaborazione in vista della campagna 2026. Considerati i tempi ristretti, le parti hanno ritenuto impraticabile un confronto approfondito per definire un nuovo sistema di regole condivise. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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