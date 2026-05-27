Previsioni meteo per Avellino – 28 maggio 2026
Ad Avellino il 28 maggio 2026 sono previste nubi in aumento durante la giornata, con deboli piogge nel pomeriggio che accumuleranno circa 4 millimetri d’acqua. La sera si attendono schiarite.
Ad Avellino, il 28 maggio 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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