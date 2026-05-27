Previsioni meteo per Avellino – 28 maggio 2026

Ad Avellino, il 28 maggio 2026, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Ponte di primavera: ci sarà un altro maxi esodo

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