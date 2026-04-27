Previsioni meteo per Avellino – 28 aprile 2026

Il 28 aprile 2026, ad Avellino si prevede una giornata di sole senza pioggia. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e cielo sereno per tutto il giorno. La temperatura massima e minima non sono state ancora comunicate, ma si prevede un clima caldo e soleggiato. Le condizioni meteo resteranno invariate durante le ore diurne.

Ad Avellino, il 28 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 3019m. I venti saranno al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 28 febbraio 2026Ad Avellino, il 28 febbraio 2026, la giornata sarà caratterizzata da nubi basse e banchi di nebbia in graduale diradamento, con schiarite che... Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 21 aprile 2026; Previsioni meteo per Avellino – 17 aprile 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 24 aprile; Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026. Meteo, martedì 28 aprile l'alta pressione inizia a cedere al NordCi attende una settimana di sbalzi termici: dal caldo anomalo fino a mercoledì 29 aprile, al freddo insolito atteso tra giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio ... meteo.it Meteo, dal 28 aprile nuovo aumento dell'instabilità: la tendenzaOggi, 25 aprile, l'Italia potrà godere di una giornata di sole e temperature decisamente miti, con picchi fino a 24-28 gradi al Centro-Nord. meteo.it Anticiclone protagonista fino a metà settimana con temperature sopra i 20 gradi e picchi d 28. Poi possibile cambio di scenario: le previsioni meteo https://www.lacnews24.it/meteo/caldo-e-temperature-in-aumento-ma-nel-weekend-del-primo-maggio-cambia - facebook.com facebook Previsioni #Meteo di oggi #27aprile ore 8.30 #previsionimeteo #meteoitalia #PrevisioniMeteoItalia #Meteorologia #meteoTV2000 #temperature #27aprile2026 x.com