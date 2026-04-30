Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026

Il primo maggio 2026 ad Avellino si prevede una giornata soleggiata, con il cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature saranno stabili, senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti. Le previsioni indicano che il sole resterà visibile dall’alba al tramonto, senza precipitazioni o nuvole di rilievo. La giornata si svolgerà quindi con condizioni climatiche favorevoli e di chiara visibilità.

Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 16°C, mentre la minima sarà di 8°C.Lo zero termico si attesterà a 1846 metri.I venti soffieranno tesi sia al mattino che al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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