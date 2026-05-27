Previsioni de Il Tempo - La battaglia social i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d' Italia
Alcuni esperti hanno analizzato la strategia di comunicazione digitale di Fratelli d’Italia sui social media. Durante un intervento pubblico, Alberto Di Benedetto e Marina Improta hanno descritto le tecniche e le modalità di gestione dei contenuti online del partito. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, ma si è parlato di una “battaglia social” come elemento chiave della comunicazione politica recente.
Alberto Di Benedetto e Marina Improta ci raccontano "La battaglia social, i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d'Italia". Com'è cambiata la comunicazione del partito dall'opposizione al Governo?. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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