Previsioni de Il Tempo - La battaglia social i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d' Italia

Notizia in breve

Alcuni esperti hanno analizzato la strategia di comunicazione digitale di Fratelli d’Italia sui social media. Durante un intervento pubblico, Alberto Di Benedetto e Marina Improta hanno descritto le tecniche e le modalità di gestione dei contenuti online del partito. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, ma si è parlato di una “battaglia social” come elemento chiave della comunicazione politica recente.