Previsioni de Il Tempo - La battaglia social i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d' Italia

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alcuni esperti hanno analizzato la strategia di comunicazione digitale di Fratelli d’Italia sui social media. Durante un intervento pubblico, Alberto Di Benedetto e Marina Improta hanno descritto le tecniche e le modalità di gestione dei contenuti online del partito. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali, ma si è parlato di una “battaglia social” come elemento chiave della comunicazione politica recente.

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Alberto Di Benedetto e Marina Improta ci raccontano "La battaglia social, i segreti della comunicazione digitale di Fratelli d'Italia". Com'è cambiata la comunicazione del partito dall'opposizione al Governo?. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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