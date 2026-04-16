A Forlì, il Diagonal Loft Club in Viale Salinatore 101 sarà aperto venerdì 17 aprile alle 19 per un evento dedicato alla narrativa contemporanea. L'incontro vedrà protagonista Matteo Cavezzali, che condividerà alcuni aspetti del suo lavoro e dei suoi progetti letterari. La serata rappresenta un'occasione per incontrare l'autore e approfondire le tematiche trattate nelle sue opere.

Il Diagonal Loft Club di Forlì, situato in Viale Salinatore 101, aprirà le porte il prossimo venerdì 17 aprile alle ore 19 per un incontro dedicato alla narrativa contemporanea che vede protagonista Matteo Cavezzali. L’autore presenterà il suo romanzo I fratelli meraviglia, uscito con la casa editrice Mondadori, nell’ambito delle attività previste dal Festival del Buon Vivere. Durante l’appuntamento, Cavezzali sarà impegnato in un dialogo con Paolo Rambelli per esplorare i meccanismi della sua opera, analizzandone la genesi e l’architettura narrativa. Radici familiari e trasformazioni sociali nel racconto di Cavezzali. La trama del volume si concentra sulle dinamiche tra membri di una stessa famiglia e sulle traiettorie che ogni individuo intraprende nella vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, Matteo Cavezzali svela i segreti de I fratelli meraviglia

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