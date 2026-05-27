previdenza complementare e difesa del patrimonio a villa torlonia

Nel teatro tutto esaurito di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli si è tenuto il convegno "Costruire il domani, decidere oggi", organizzato da Zurich Bank dedicato ai temi della previdenza complementare, della pianificazione finanziaria e della tutela del patrimonio personale. L’apertura è stata fatta da Moris Guidi sindaco di San Mauro Pascoli. L’evento è nato con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sull’importanza di pianificare oggi il proprio futuro economico e previdenziale, in un contesto sociale caratterizzato da una crescente longevità e da costi sempre più elevati nelle fasi avanzate della vita. Nel corso della serata sono intervenuti due relatori di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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