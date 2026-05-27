Un uomo ha aggredito con calci e pugni il parroco di Monticiano prima del funerale della moglie di un ex dirigente sportivo. Durante l’attacco sono rimaste ferite anche due persone che tentavano di intervenire. La scena si è svolta nel centro del paese, con l’uomo che ha colpito senza apparente motivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato l’aggressore. Indagini in corso per chiarire le ragioni dell’accaduto.

MONTICIANO – Pomeriggio di pura follia e incredibile violenza a Monticiano, nel senese, dove un uomo ha aggredito brutalmente il parroco del paese a pochissimi minuti dall’inizio del funerale di Giovanna Regoli, moglie dell’ex potente direttore generale della Juventus Luciano Moggi e madre del procuratore sportivo Alessandro Moggi. Il dramma si è consumato sul sagrato della chiesa poco prima della celebrazione delle esequie, in un momento in cui erano già presenti numerosi fedeli e personalità del mondo del calcio arrivate nel borgo che ha dato i natali a Luciano Moggi il 10 luglio 1937. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un giovane del posto, già noto in paese per precedenti episodi di escandescenza, si è scagliato improvvisamente contro don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Brutale aggressione al parroco di Monticiano prima del funerale della moglie di Moggi: altri due feriti

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