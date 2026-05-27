Un uomo di 53 anni è stato condannato a tre anni e tre mesi di carcere per usura con tassi del 33 per cento. Il processo si è svolto a Brescia, coinvolgendo un professionista finanziario di 40 anni come vittima. La sentenza è arrivata ieri dopo il dibattimento. La condanna riguarda un prestito a tassi usurari, contestato dall'accusa. La vicenda si è conclusa con l'affermazione della responsabilità dell’imputato.

Condannato a tre anni e tre mesi. Così si è concluso ieri il processo a Salvatore Sirchia, 53 anni, palermitano di casa a Brescia, finito a dibattimento con l’accusa di usura ai danni di un quarantenne professionista finanziario. Secondo la prospettazione della pm Ines Bellesi, che aveva chiesto cinque anni, l’imputato aveva taglieggiato la vittima, che aveva chiesto un prestito di 15mila euro e fu poi obbligato a restituirne 35mila. Il procedimento si era innestato grazie alle intercettazioni nell’ambito di un’altra indagine, in cui il cinquantatreenne riusultava coinvolto con il fratello e altri complici per presunte tentate estorsioni con metodi mafiosi, attuate lanciando teste di maiale nel giardino della villa di un dentista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prestito a usura del 33 per cento. Condannato

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Multi sub DUBEveryone Thought Shed Bully Her Daughters-in-Law… But She Helped Them Rise

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