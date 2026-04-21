Il Tribunale di Salerno ha condannato un ex agente di polizia coinvolto in un’indagine che ha portato alla luce un’organizzazione criminale operante tra l’agro nocerino-sarnese e la provincia di Avellino. Le accuse principali riguardano la gestione di flussi migratori irregolari, pratiche di usura e attività di riciclaggio di denaro. Sono state emesse le prime sentenze relative a questa inchiesta, che ha avuto ripercussioni sul territorio.

Il Tribunale di Salerno ha emesso le prime condanne relative a un’inchiesta che ha scosso il tessuto sociale tra l’agro nocerino-sarnese e la provincia di Avellino, colpendo un’organizzazione accusata di gestire flussi migratori illegali, usura e riciclaggio. Al centro del procedimento, che ha il coinvolgimento di un ex agente delle forze dell’ordine, il Gup Annamaria Ferraioli ha stabilito le pene per i vertici e i collaboratori del sodalizio, emerso grazie alle indagini della Procura Antimafia nel marzo 2025. Francesco Bossone, ex poliziotto arrestato lo scorso 5 marzo insieme ad altre dieci persone, è stato condannato a sette anni di reclusione dopo aver scelto la via del rito abbreviato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, condannato l’ex poliziotto: sventlata rete di immigrazione e usura

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