Presenteismo | il rischio invisibile tra salute e dedizione al lavoro

Notizia in breve

Il presenteismo, ovvero la presenza sul posto di lavoro anche in condizioni di scarsa salute, rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare. La dedizione prolungata al lavoro può aumentare il rischio di problemi cardiaci. Le aziende sopportano costi elevati legati a questa condizione, che spesso passa inosservata. Il fenomeno è difficile da quantificare, ma si stima che comporti perdite di produttività e maggiori spese sanitarie. La questione riguarda sia il benessere dei lavoratori sia le conseguenze economiche per le imprese.