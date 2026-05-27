Presenteismo | il rischio invisibile tra salute e dedizione al lavoro
Il presenteismo, ovvero la presenza sul posto di lavoro anche in condizioni di scarsa salute, rappresenta un rischio per la salute cardiovascolare. La dedizione prolungata al lavoro può aumentare il rischio di problemi cardiaci. Le aziende sopportano costi elevati legati a questa condizione, che spesso passa inosservata. Il fenomeno è difficile da quantificare, ma si stima che comporti perdite di produttività e maggiori spese sanitarie. La questione riguarda sia il benessere dei lavoratori sia le conseguenze economiche per le imprese.
? Domande chiave Come può la dedizione al lavoro raddoppiare il rischio cardiaco?. Quanto costa alle aziende il silenzioso fenomeno del presenteismo?. Perché ignorare il burnout può causare errori clinici irreversibili?. Come lo smart working ha trasformato la presenza in iperconnessione?.? In Breve Giappone perde 46,7 miliardi di dollari annui per il presenteismo legato alla salute mentale.. Nel Regno Unito il presenteismo causa 25 miliardi di sterline di costi sanitari extra.. Ricerca finlandese di Kivimäki: chi non si assenta ha doppia probabilità di problemi cardiaci.. Il 36% dei lavoratori da remoto pratica il presenteismo da dimostrazione per apparire occupati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Vantarsi di non ammalarsi mai? È presenteismo, non dedizione al lavoroUn dipendente ha dichiarato di non aver preso mai un giorno di malattia in cinque anni.
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