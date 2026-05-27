Rievocazione della cena della Compagnia dei Ciccialardoni e passeggiata tra i tesori di Monte Oliveto Presentazione itinerante del libro "Camminate Fiorentine" di Carlo Casini e David Fabbri alla scoperta di storia, natura e curiosità delle colline d’Oltrarno che si concluderà con l’antico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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