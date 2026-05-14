Il campanile di Carlo Spadi La presentazione del libro

Domenica 17 maggio alle 17.30, le Officine Capodarno di via Vittorio Veneto 12 a Stia ospitano la presentazione di “Il campanile”, un libro postumo scritto da Carlo Spadi e pubblicato da AGC Edizioni. L’evento si svolge negli spazi dell’associazione culturale, dove sarà possibile ascoltare una breve introduzione e approfondire i contenuti dell’opera. La presentazione è aperta al pubblico e non richiede prenotazione.

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