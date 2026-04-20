Colleferro Biblioteca Comunale Riccardo Morandi Giovedì 23 Aprile alle ore 17 presentazione del libro Ribelle di Carta di Monica Casini

Giovedì 23 aprile alle 17 nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro si terrà la presentazione del libro “Ribelle di Carta” scritto da Monica Casini. L'evento prevede la discussione del volume davanti a un pubblico e si svolgerà nella sede cittadina dedicata alla cultura e alla lettura. La presentazione è aperta ai cittadini interessati e si inserisce nel programma di eventi letterari della biblioteca.

COLLEFERRO – Giovedì 23 Aprile, alle ore 17, nella Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro verrà presentato il libro “Ribelle di Carta” di Monica Casini. L’iniziativa rientra nel quadro delle “Conversazioni con gli Autori” organizzati in Biblioteca. Nel corso dell’evento sarà possibile dialogare direttamente con la stessa autrice che si confronterà con la Prof.ssa Gisa Messina in un pomeriggio dedicato alla lettura e alla riflessione. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita .🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”. Giovedì 23 Aprile, alle ore 17, presentazione del libro “Ribelle di Carta” di Monica Casini Notizie correlate Colleferro. Parole, immagini, suoni e movimento per l’originale presentazione del libro “Seguimi se vuoi” di Stefano Conti alla Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Giovedì 29 Gennaio la Biblioteca Comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro ha aperto le porte... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Anagni – L’Isalm presenta ‘La Resistenza sui Monti Lepini’; I MONTI LEPINI RACCONTANO LA LORO RESISTENZA: DUE INCONTRI A COLLEFERRO E SEZZE; Tra Colleferro e Sezze due appuntamenti per rileggere la Resistenza sui Monti Lepini; 81° anniversario della Liberazione: a Colleferro la presentazione del libro La Resistenza sui Monti Lepini promosso dall’ISALM di Anagni. Biblioteca comunale ColleferroLa Biblioteca comunale, intitolata a Riccardo Morandi, è ospitata nei locali del complesso edilizio ex-IPIA, storico edificio della città di Colleferro. Istituita nel 1980, garantisce alla popolazione ... exibart.com 19/4/26.Cavarzere. Il 17/4 in sala del Consiglio Comunale l'iniziativa della Consulta Giovani con Biblioteca Comunale e IC: 30 alunni della primaria hanno disegnato con fantasia dei segnalibri che saranno riprodotti e distribuiti ogni mese dalla Biblioteca ai let x.com Buongiorno, scrivo da Caserta e ho fatto richiesta alla biblioteca comunale Alfonso Ruggiero. Cercandola su internet però mi dice che è chiusa momentanemanete (da alcuni commenti si evince che lo sia da 7 mesi). Se dovesse essere effettiamente chiusa, c - facebook.com facebook