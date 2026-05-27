Presentazione di Mary Shelley La meravigliosa creatura di Laura Guglielmi alla Feltrinelli
Dopo il tour nella Liguria di Levante dedicato a "Mary Shelley. La meravigliosa creatura", Laura Guglielmi torna a Genova con due nuovi appuntamenti per raccontare la vita straordinaria dell'autrice di Frankenstein, che proprio tra Lerici e il capoluogo ligure trascorse alcuni dei momenti più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Alla libreria La Feltrinelli presentazione della guida "Ancona in tasca"Giovedì 9 aprile alle 18,30 presso la libreria La Feltrinelli di Ancona si terrà la presentazione della guida “Ancona in tasca”.
Temi più discussi: Mary Shelley, meravigliosa creatura. Incontri con l’autrice Guglielmi; Laura Guglielmi riporta Mary Shelley in Liguria: il libro sulla donna dietro il mito di Frankenstein; Non solo la madre di Frankenstein. Chi era davvero Mary Shelley; Genova, la mirrorball della ricerca di base.
Ieri alla Spezia una presentazione davvero bella. E poi Alberto Grassi ha preparato un buffet vegetariano buonissimo, ispirato al libello di Percy Shelley, in difesa degli animali e per una dieta naturale. Guardate che meraviglie ci hanno accolto al Fantoni. E do facebook
Stando a quanto svelato a Cannes, pare che Renate Reinsve sarà la protagonista di IF LOVE SHOULD DIE, il biopic su Mary Wollstonecraft diretto da Mia Hansen-Løve. Il film seguirà gli ultimi dodici anni di vita della scrittrice e filosofa, nonchè madre di Mary x.com
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