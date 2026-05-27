Presentazione di Mary Shelley La meravigliosa creatura di Laura Guglielmi alla Feltrinelli

Da genovatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il tour nella Liguria di Levante dedicato a "Mary Shelley. La meravigliosa creatura", Laura Guglielmi torna a Genova con due nuovi appuntamenti per raccontare la vita straordinaria dell'autrice di Frankenstein, che proprio tra Lerici e il capoluogo ligure trascorse alcuni dei momenti più. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Temi più discussi: Mary Shelley, meravigliosa creatura. Incontri con l’autrice Guglielmi; Laura Guglielmi riporta Mary Shelley in Liguria: il libro sulla donna dietro il mito di Frankenstein; Non solo la madre di Frankenstein. Chi era davvero Mary Shelley; Genova, la mirrorball della ricerca di base.

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