"Un percorso di consapevolezza per trasformare il tuo rapporto con il tempo, ascoltare le emozioni e vivere le giornate con più presenza e centratura": è l'obiettivo del libro "Il Tempo della Felicità - Come le emozioni influenzano la tua agenda", dell'autrice pisana Marica Gervasio, life coach e formatrice. Gervasio si occupa da anni di percorsi di consapevolezza ed equilibrio emotivo: i suoi consigli per uno stile di vita più sereno vengono ascoltati ogni giorno da migliaia di persone, grazie anche a un'attiva divulgazione social. "Il Tempo della Felicità" è il suo esordio letterario, edito da "Le Lettere Scarlatte" e disponibile in tutte le librerie dal 1 marzo 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Tempo della Felicità", la presentazione alla Feltrinelli di Pisa

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