Alla libreria La Feltrinelli presentazione della guida Ancona in tasca

Giovedì 9 aprile alle 18,30 presso la libreria La Feltrinelli di Ancona si terrà la presentazione della guida “Ancona in tasca”. All’evento parteciperanno l’autrice dei testi, Annalisa Trasassti, e l’editore Claudio Ciabochi. La pubblicazione fornisce informazioni sulla città e sarà disponibile durante l’incontro. La presentazione si svolgerà nel negozio di via Marconi, nel centro della città.

Giovedì 9 aprile alle ore 18,30 presso la libreria Feltrinelli di Ancona, si terrà la presentazione della pubblicazione “Ancona in tasca”: interverranno l’autrice dei testi, Annalisa Trasassti, e l’editore Claudio Ciabochi. La pubblicazione rientra nella collana editoriale delle guide tascabili. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026Alla presentazione dell'Annuario dello Sport Campano 2026, sarà consegnato il Premio Eccellenze di Napoli Capitale 2026 al campione olimpico Patrizio... Leggi anche: “Nel silenzio della luce”: alla Feltrinelli la presentazione del nuovo libro fotografico di Massimiliano Ferro Temi più discussi: È necessario intraprendere percorsi nuovi, rischiare...: Feltrinelli continuerà a guardare all'estero. Mentre per Hoepli...; Cavalli e cavilli: presentazione del libro di Martina Patti alla Libreria Feltrinelli; Il Premio Strega fa volare i conti di Feltrinelli; Feltrinelli punta all’espansione in Spagna e Sudamerica. L’ultimo romanzo di Mattia Insolia alla Feltrinelli con la Società Lucchese dei LettoriMercoledì 29 aprile alle 18 l'autore sarà introdotto da Marco G. Ciaurro e Chiara Parenti, scrittrice e giornalista ... luccaindiretta.it La vita giovane. Il nuovo romanzo di Mattia InsoliaSarà presentato mercoledì 29 aprile alla Feltrinelli dalla Società Lucchese dei Lettori – Duranti. msn.com ciao a tutti! oggi dovrei ritirare il libro che ogni anno la Feltrinelli regala per il compleanno, cosa mi consigliate limiti sono: prezzo non superiore a 15 euro e deve essere dell’edizione economica Feltrinelli. A me ispiravano: Il maestro e Margherita, il mio anno - facebook.com facebook Ehi, voi, là fuori. Mercoledì 8 aprile, alle 18.30, alla Feltrinelli di piazza Piemonte, a Milano, c'è la prima presentazione di "Omicidi Srl". Una chiacchierata con l'amico Stefano Nazzi e con quelli che vengono. Saluti e firmacopie. Ci vediamo lì #OmicidiSrl @selle x.com