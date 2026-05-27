Il Tribunale di Treviso ha dichiarato la prescrizione nel procedimento per l’accusa di truffa contro l’imputato coinvolto nell’omicidio dell’ex Miss Campania. La decisione è stata presa oggi, interrompendo il processo in corso. La prescrizione riguarda il reato di truffa, mentre il procedimento per l’omicidio prosegue separatamente. La sentenza si basa sulla scadenza dei termini previsti dalla legge per l’azione penale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Treviso ha dichiarato oggi la prescrizione nel procedimento per truffa assicurativa a carico di Antonio Paolo Foresta, già imputato a Catanzaro per omicidio preterintenzionale a seguito della morte della moglie, l’ex Miss Campania Annamaria Sorrentino, di Melito, avvenuta il 18 agosto 2019. A seguire la difesa è l’avvocato Fabrizio De Maio, penalista del foro di Lagonegro (Potenza) e legale di fiducia di Foresta, già impegnato nella difesa dell’uomo nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise calabrese. La donna, di 25 anni, morì due giorni dopo essere caduta dal balcone di una casa dove si trovava in vacanza con il marito, a Parghelia (Vibo Valentia). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prescrizione da accusa di truffa per l’imputato dell’omicidio ex Miss Campania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dopo l’accusa di omicidio, quella di essere un “pusher dell’ndrangheta”. Arrestato l’ex capo ultrà dell’Inter Marco FerdicoUn ex capo ultrà dell’Inter è stato arrestato in seguito a un’indagine che ha portato a 54 persone in manette.

Ricettazione e truffa, Appello ribalta tutto: prosciolto imputato beneventanoLa Corte di Appello di Napoli ha deciso di prosciogliere un uomo di 58 anni di Benevento, precedentemente condannato per ricettazione aggravata e...

Temi più discussi: Ex Ilva, Nichi Vendola esce dal processo per prescrizione dei reati; Vendola, l’Ilva e la prescrizione, se la giustizia non è giustizia; Nichi Vendola esce dal processo sull’ex Ilva: prescrizione per 15 imputati nel disastro ambientale; Nichi Vendola fuori dal processo Ilva: caduta per prescrizione l'accusa di concussione.

Questa possibile frode l'avrebbero dovuta dimostrare con un nuovo processo ma poi è giunta la prescrizione. Prescrizione arrivata sicuramente non per colpa della Juventus che ha affrontato 10 anni di processi (assolta dall'accusa principale) a differenza di x.com

Trump ottiene risarcimenti per i rivoltosi del 6 gennaio—dal tuo portafoglio reddit

Vendola, l’Ilva e la prescrizione, se la giustizia non è giustiziaNegli ultimi decenni la prescrizione è diventata uno dei temi più divisivi nel dibattito giuridico italiano, oscillando tra la tutela della ragionevole durata del processo e l'esigenza di non lasciare ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vendola: La prescrizione? Provo gioia e rabbia. Mi hanno spellato vivoL’ex presidente della Puglia, prescritto nell’inchiesta Ilva: La mia una vicenda kafkiana. Il Futuro? A disposizione della comunità ... ilfoglio.it