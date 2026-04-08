Dopo l’accusa di omicidio quella di essere un pusher dell’ndrangheta Arrestato l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico

Un ex capo ultrà dell’Inter è stato arrestato in seguito a un’indagine che ha portato a 54 persone in manette. L’operazione riguarda un’indagine sulla presenza della ‘ndrangheta nel territorio e ha coinvolto vari soggetti, tra cui l’uomo ora in custodia. Tra le accuse ci sono anche reati legati alla droga e all’omicidio. L’indagine prosegue per fare chiarezza sui ruoli di ciascun individuo coinvolto.

L’inchiesta – che ha portato a 54 arresti nell’ambito di una indagine contro la ‘ndrangheta – ha fatto luce anche su un traffico di droga e tra gli arrestati c’è pure Marco Ferdico, l’ex capo ultrà dell’Inter condannato in primo grado lo scorso giugno a 8 anni di carcere nell’ inchiesta “Doppia curva” della Procura di Milano. Già sotto processo per l’omicidio di Vittorio Baiocchi (l’altro capo ultrà ucciso nel capoluogo lombardo il 29 ottobre 2022), nell’inchiesta della Dda di Catanzaro Ferdico è indagato per cinque capi di imputazione relativi ad “aspetti legati al traffico di stupefacenti”. I pm lo definiscono “pusher di riferimento dell’organizzazione criminale nel Nord Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo l’accusa di omicidio, quella di essere un “pusher dell’ndrangheta”. Arrestato l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico Maxi-blitz contro la ‘ndrangheta: 54 arresti in diverse province. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco FerdicoAssociazione mafiosa e traffico di droga, ma anche tentato omicidio, lesioni, ricettazione, danneggiamento aggravato e detenzione di armi ed... Ancora guai per l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico: arrestato per traffico di drogaIl 40enne Marco Ferdico, già nei guai nell'inchiesta milanese Doppia Curva, ora viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione di stampo... Si parla di: San Siro, 9 indagati per la vendita dello stadio: Hanno favorito Inter e Milan. Ancora guai per l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico: arrestato per traffico di drogaIl 40enne Marco Ferdico, già nei guai nell'inchiesta milanese Doppia Curva, ora viene di nuovo arrestato con l'accusa di associazione di stampo mafioso ... fanpage.it Blitz contro le ‘ndrine di Vibo Valentia: nuovo arresto per l’ex capo ultras dell’Inter, Marco FerdicoVibo Valentia– Il silenzio delle Preserre vibonesi è stato spezzato all'alba dal fragore degli elicotteri e delle sirene. Un’offensiva massiccia, coordinata ... cronachedellacampania.it