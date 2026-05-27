Ventinitre studenti sono stati premiati durante la cerimonia del Premio Luigi De Falco nell’aula consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco. La manifestazione si è svolta il 27 maggio 2026 e ha visto la partecipazione di studenti provenienti da diverse scuole della zona. Durante l’evento sono stati consegnati riconoscimenti per meriti scolastici e progetti di eccellenza. La cerimonia si è svolta in presenza di rappresentanti istituzionali e familiari degli studenti premiati.

POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 27 MAGGIO 2026 – L’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco ha ospitato questa mattina la cerimonia di consegna del Premio “Luigi De Falco” 2026, riconoscimento destinato agli studenti delle scuole secondarie superiori della città che si sono distinti per merito scolastico e impegno nel percorso di studi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Pomigliano d’Arco insieme alla Fondazione Officina delle Culture, ha coinvolto dirigenti scolastici, docenti, studenti e famiglie in una mattinata dedicata al valore della formazione e della cultura. Un contributo significativo alla realizzazione del premio è stato garantito anche dall’ASM. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Premio Luigi De Falco, premiati 23 studenti a Pomigliano

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