Il 23 maggio al Teatro Galli di Rimini si sono svolti i premi dell'ottava edizione di La Settima Arte, manifestazione dedicata al cinema e alla produzione italiana. Durante l'evento, sono stati riconosciuti il regista e lo sceneggiatore Paolo Sorrentino e l'attore Fabio De Luigi, che hanno ricevuto premi in occasione della cerimonia. La manifestazione ha riunito professionisti e appassionati del settore per celebrare l'industria cinematografica nazionale.

? Cosa sapere Paolo Sorrentino e Fabio De Luigi premiati il 23 maggio al Teatro Galli di Rimini.. L'ottava edizione de La Settima Arte unisce cinema e industria del Made in Italy.. Il Teatro Galli di Rimini ospiterà il 23 maggio la cerimonia per l’ottava edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, con Paolo Sorrentino e Fabio De Luigi selezionati per ricevere i riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione. L’appuntamento, che vede il connubio tra la produzione cinematografica e il tessuto industriale, si svilupperà tra il 21 e il 24 maggio. Il programma prevede un’anteprima inaugurale il 21 maggio e una serie di momenti centrali che spaziano dalle masterclass ai tour dedicati alla memoria di Federico Fellini, con l’obiettivo di esplorare come il grande schermo interagisca con le eccellenze del territorio romagnolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rimini celebra il cinema: Sorrentino e De Luigi premiati al Galli

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