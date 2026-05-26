Premio Pino e Amilcare Mattei premiati studenti e universitari | Rocca proclama i vincitori

Durante la cerimonia, sono stati annunciati i vincitori del Premio “Pino e Amilcare Mattei” 20252026. La premiazione ha coinvolto studenti e universitari che si sono distinti in diverse categorie. La giuria ha valutato i lavori presentati, assegnando i premi ai migliori. La cerimonia si è svolta oggi, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e dei promotori. Non sono state rese note le motivazioni delle scelte né i nomi dei premiati.

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio “Pino e Amilcare Mattei” 20252026. A proclamare i vincitori è stato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla presenza delle istituzioni, del mondo della scuola, dell’università e delle realtà produttive. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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