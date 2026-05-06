Per il quarantesimo anniversario, il premio letterario vede la partecipazione di quaranta libri in concorso. Questa cifra rappresenta una coincidenza, ma assume un significato particolare nel contesto della manifestazione. I volumi selezionati spaziano tra diversi generi e stili, offrendo una panoramica varia e ricca di proposte letterarie. La competizione si svolge in un’atmosfera di attenzione e interesse verso la produzione editoriale contemporanea.

Quaranta libri per il quarantennale della manifestazione. Quella che potrebbe sembrare una scelta voluta in realtà è una pura coincidenza, in questo caso dal forte valore narrativo oltre che un ottimo incipit per una bella storia da raccontare e da leggere. Parliamo della prossima edizione del "Premio letterario Massarosa" (PLM) e del fatto che festeggerà la sua quarantesima edizione con 40 libri in concorso. La chiusura dei termini per inviare le opere alla segreteria del premio fa registrare però anche altri dati interessanti: la conferma della presenza delle grandi case editrici ma anche la partecipazione della piccola e media editoria, con molti nuovi editori che sbarcano al "PLM" per la prima volta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Premio letterario. I libri in concorso saranno quaranta

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