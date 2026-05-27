Premio Italo Calvino il livornese Niccolò Lepori in finale con il romanzo Perla

Da livornotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’è anche un livornese tra i finalisti della 39esima edizione del Premio Italo Calvino, uno dei più importanti riconoscimenti italiani dedicati agli autori esordienti e alle opere inedite. Il Premio, nato per valorizzare nuove voci della narrativa, ha annunciato i nove testi selezionati dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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