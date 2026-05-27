Premio Italo Calvino il livornese Niccolò Lepori in finale con il romanzo Perla
C’è anche un livornese tra i finalisti della 39esima edizione del Premio Italo Calvino, uno dei più importanti riconoscimenti italiani dedicati agli autori esordienti e alle opere inedite. Il Premio, nato per valorizzare nuove voci della narrativa, ha annunciato i nove testi selezionati dal. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Simone Torino, vincitore del Premio Italo Calvino 2024 con Macaco, presenta il libro sabato 23 maggio alle 17.30 alla BrivioDue Libreria facebook
La nostra cerimonia di premiazione è sul sito del @CircoloLettori! L'evento, come sempre, è aperto a tutti, ma il posto va prenotato in anticipo torino.circololettori.it/premio-italo-c… Chi non sarà a Torino di persona potrà comunque seguire la diretta strea x.com
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