Un ponte tra Gianni Rodari e Italo Calvino | alla Fabbrica delle Candele il Festival In–Visibile

Alla Fabbrica delle Candele si tiene il Festival In–Visibile, giunto alla sua terza edizione, dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa. Il Comune di Forlì organizza l’evento, che celebra l’autore noto per aver valorizzato l’immaginazione, la creatività e il pensiero libero nell’ambito dell’educazione. La manifestazione si concentra sulla connessione tra il lavoro di Rodari e quello di Italo Calvino.

Torna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare all’autore che più di ogni altro ha saputo mettere al centro dell’educazione il valore dell’immaginazione, della creatività e del pensiero libero. Quest’anno la parola di riferimento che accompagna tutto il percorso è In–Visbile, un invito a guardare oltre ciò che appare e a riconoscere il valore di ciò che spesso non si vede: idee, emozioni, intuizioni e visioni. Questa edizione del Festival 2026 mette in dialogo il pensiero pedagogico di Rodari con quello di Italo Calvino, autore capace di raccontare il mondo con leggerezza, precisione e uno sguardo capace di cogliere l’ordine nascosto delle cose. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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