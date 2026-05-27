Premio ’Comunication impact’ agli Stati generali della salute

Il Comune di Siena e la rassegna Stati Generali della Salute hanno ottenuto il premio ’Communication impact’ promosso da HappyAgeing. La premiazione è avvenuta nell’ambito della campagna nazionale ’Ricordati di stare bene’.

Il Comune di Siena e la rassegna Stati Generali della Salute hanno ricevuto il premio ’Communication impact’, promosso da HappyAgeing, nell’ambito della campagna nazionale ’Ricordati di stare bene’. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri a Roma, presso Anci: a ritirare il riconoscimento sono stati il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano. Il premio valorizza le esperienze capaci di promuovere in modo efficace la cultura della prevenzione, della salute e della partecipazione dei cittadini: in questo contesto, la rassegna ’Stati generali della salute’ è stata riconosciuta come una buona pratica per la capacità di coinvolgere istituzioni, professionisti sanitari, associazioni e cittadinanza sui temi della salute pubblica, prevenzione e benessere della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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