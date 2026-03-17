Stati Generali dell' economia della salute Attilio Fontana | Lombardia eccellenza mondiale – Il video

Durante gli Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana ha dichiarato che la Lombardia rappresenta un esempio di eccellenza a livello mondiale. L'incontro si è svolto a Milano il 16 marzo 2026, e il governatore ha sottolineato la necessità di intervenire in modo deciso sull'organizzazione del sistema sanitario. L'evento ha riunito esperti e rappresentanti del settore sanitario italiano.

(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 "È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla. sull'organizzazione sanitaria. Ci rendiamo conto nella nostra regione, che sicuramente è un modello, che sicuramente dimostra giorno dopo giorno la propria eccellenza — anche le ultime recenti classifiche che sono state pubblicate dimostrano che i nostri ospedali sono i migliori e tra i migliori addirittura al mondo, tre sono fra i primi cento al mondo — ha bisogno di un'opera di svecchiamento della organizzazione, perché bisogna rendersi conto che sono cambiate le condizioni della popolazione, che la... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il governatore della Lombardia Attilio Fontana andrà al Remigration Summit dell’estrema destra a MilanoAttilio Fontana parteciperà al Remigration Summit che si terrà a Milano il prossimo 18 aprile: è polemica per la sua presenza a un evento organizzato... Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made... Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale Altri aggiornamenti su Stati Generali Temi più discussi: Emanuele Monti: perché c’è bisogno degli Stati generali dell’economia della salute; Le sfide dell'AI agli Stati Generali dell'Economia; Tre giorni di confronto agli Stati Generali. Hub aerospaziale, startup e tecnologia tra le priorità; Dagli Stati Generali dell’economia a un vero piano strategico. Stati Generali dell'economia della salute, Attilio Fontana: Lombardia eccellenza mondiale(Agenzia Vista) Milano, 16 marzo 2026 È un momento in cui bisogna avere il coraggio di incidere in maniera sostanziale sulla... sull'organizzazione ... quotidiano.net Stati Generali dell’Economia, AR invita a trasformare le proposte emerse in strumenti a sostegno del PaeseAlleanza Riformista plaude alla buona degli Stati Generali dell'Economia, ed esorta a concretizzare le proposte emerse attraverso strumenti concreti a ... libertas.sm FNO TSRM e PSTRP: futuro delle professioni sanitarie al centro degli Stati generali: Avviare un confronto aperto con il Governo, il Parlamento e le Regioni sulla Legge delega sul riordino delle professioni sanitarie. Questo l’obiettivo degli Stati generali della F - facebook.com facebook