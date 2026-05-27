Preliminare di Coppa | chi vince trova il Cagliari

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Arezzo debutta ufficialmente nella nuova stagione di Coppa Italia domenica 9 agosto, giocando in casa contro il Cagliari. La partita si terrà al Comunale e rappresenta il primo impegno ufficiale per la squadra in questa competizione.

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L’Arezzo farà l’esordio ufficiale della nuova stagione domenica 9 agosto con il debutto, al Comunale, in Coppa Italia. Gli amaranto parteciperanno alla principale manifestazione nazionale con gli altri club di serie B e quelli di serie A in virtù della promozione ottenuta un mese fa. La Lega ha diramato il calendario e la squadra di Bucchi comincerà in casa il cammino in coppa. Sarà l’occasione per i tifosi di vedere all’opera, per la prima volta in gare ufficiali, anche quelli che saranno i volti nuovi provenienti dal mercato estivo e quindi una prima versione del gruppo che affronterà il torneo cadetto. Ancora da definire l’avversario del primo turno che sarà una delle formazioni perdenti le semifinali playoff di serie C o la perdente della finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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