Il Modena si prende il derby e ora nel preliminare playoff trova la Juve Stabia

Il Modena ha vinto il derby e si è assicurato un posto nel turno preliminare dei playoff, dove affronterà la Juve Stabia. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra locale, che ha ottenuto così un risultato positivo. La sfida si è svolta su un campo reso difficile dalle condizioni meteo, e alla fine il risultato ha premiato i modenesi. Ora, il prossimo impegno sarà contro la squadra campana nel turno successivo.

Alla fine va bene (quasi) a tutti. Al Modena certamente, che si aggiudica il derby e chiude matematicamente sesto e ai playoff incontrerà nel preliminare playoff la Juve Stabia al Braglia; forse un po' meno alla Reggiana, che comunque mantiene una piccolissima fiammella di speranza per agganciare in extremis i playout all'ultima giornata. La gara, molto nervosa e per niente bella, è vissuta sugli episodi: i canarini, pur perdendo dopo cinque minuti Gerli per u malanno muscolare,sono partiti forte, dopo neanche un minuto una discesa magica di Massolin mandava al tiro Ambrosino, conclusione respinta da Lusuardi di faccia: Abisso, prova non impeccabile la sua, indicava il dischetto prima di essere richiamato dal Var che lo induceva a cambiare la decisione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Modena si prende il derby e ora nel preliminare playoff trova la Juve Stabia Notizie correlate Juve Stabia-Modena: la sfida che decide i playoff, ecco le scelteJuve Stabia-Modena: la sfida che potrebbe ridefinire i playoff di Serie B Domenica 23 febbraio 2026, allo Stadio Romeo Menti di Vicenza, si gioca una... Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischioCesena, 11 aprile 2026 – Il Cesena torna da Castellamare, tana della Juve Stabia, con un 2-0 sul groppone, maturato tutto in un secondo tempo mal... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Verso i playoff di Serie B: Modena e Catanzaro in casa, Juve Stabia in trasferta; Juve Stabia - Frosinone in Diretta Streaming | DAZN IT; Juve Stabia. Abate: Proseguiamo la corsa sul Modena; Modena - Reggiana 2-1 | I gialli in dieci soffrono, vincono il derby e blindano il sesto posto. Juve Stabia-Frosinone, le voci dal Menti: Abate recrimina, Alvini guarda avanti dopo una sfida da alta quotaDalla sala stampa del Menti arrivano le parole dei protagonisti: Abate sottolinea occasioni e rimpianti, Alvini esalta la prova dei suoi e tiene alta la concentrazione ... ilgazzettinovesuviano.com Juve Stabia-Frosinone 0-1, vespe bellissime ma Bracaglia avvicina i ciociari alla Serie AAggiornamenti in diretta Juve Stabia-Frosinone. La Juve Stabia ospita il Frosinone per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B ... restodelcalcio.com - : https://www.ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-sudtirol-juve-stabia-info-ticket-settore-ospiti/ #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - facebook.com facebook Per chi non ha mai smesso di crederci. , , ! #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps x.com