Preghiera della sera 27 maggio | affidiamo la notte al Custode della Provvidenza
Alle 21.00 di ieri, in diverse chiese si sono svolte preghiere serali dedicate all’affidamento della notte al Custode della Provvidenza. I fedeli hanno recitato preghiere di ringraziamento e affidamento, chiedendo protezione durante le ore notturne. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto un numero considerevole di partecipanti, che si sono raccolti in silenzio sotto lo sguardo di figure religiose.
Al termine della giornata, deponiamo i pesi quotidiani per ritrovare la pace dell’anima sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe e della Vergine Maria. Al calare della sera, giunge il momento di deporre le armi della quotidianità e di chiedere al Padre Celeste la grazia di sperimentare la sua infinita bontà. Lasciamo che il Suo amore ci liberi da ogni peso accumulato durante le ore trascorse, restituendoci la vera pace del cuore e la serenità interiore. Custoditi sotto lo sguardo materno di Maria Santissima e guidati dalla mano sicura di San Giuseppe, prepariamoci a un riposo ristoratore, con la certezza che ogni nostra intenzione, affanno o speranza è custodita con amore infinito nel cuore di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Le Preghiere della Sera di oggi 02 Maggio 2026 - Sant'Atanasio, Dottore della Chiesa
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