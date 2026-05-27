Preghiera della sera 27 maggio | affidiamo la notte al Custode della Provvidenza

Notizia in breve

Alle 21.00 di ieri, in diverse chiese si sono svolte preghiere serali dedicate all’affidamento della notte al Custode della Provvidenza. I fedeli hanno recitato preghiere di ringraziamento e affidamento, chiedendo protezione durante le ore notturne. L’evento si è svolto senza incidenti e ha coinvolto un numero considerevole di partecipanti, che si sono raccolti in silenzio sotto lo sguardo di figure religiose.