Preghiera della sera 17 maggio | affidiamo la notte alla Santissima Trinità

Questa sera, prima di andare a dormire, molte persone si fermano a pregare, affidando la notte alla Santissima Trinità. È un momento di ringraziamento in cui si chiedono anche la benedizione e il perdono per eventuali mancanze compiute durante la giornata. La preghiera rappresenta un gesto quotidiano di fede e di speranza, che viene rivolto al Signore prima di chiudere gli occhi e affrontare il sonno. Molti praticanti trovano conforto in queste parole prima di riposare.

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Prima del riposo notturno, eleviamo il nostro grazie al Signore chiedendo la Sua benedizione e il perdono per le nostre mancanze. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Che questa orazione ci accompagni verso un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. O Padre buono, al termine di questa giornata noi ti vogliamo ringraziare per i benefici ricevuti, per ogni buona azione compiuta nel Tuo nome, per ogni respiro che ci hai concesso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 17 maggio: affidiamo la notte alla Santissima Trinità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Preghiere della Sera di oggi 09 Maggio 2026 - Sabato della V Sett. di Pasqua Sullo stesso argomento Preghiera della sera 3 maggio: invocazione alla Santissima Trinità per un riposo serenoIn questa serata che volge al termine, eleviamo il nostro cuore alla Trinità per affidare il riposo e la vita al Padre Eterno, chiedendo fede e... Preghiera del mattino, 26 aprile: affidiamo la nostra giornata alla Santissima TrinitàAl sorgere del sole, eleviamo il nostro spirito con una invocazione potente per accogliere la grazia di Dio e camminare con fiducia in questo nuovo... Che metodo usate per completare i vostri Adhkar del mattino e della sera ogni singolo giorno? reddit 16/5/26. Foglietto parrocchiale della domenica dell'Ascensione della CCS Cavarzere Centro (S. Mauro e S. Giuseppe e parrocchie collegate) x.com Preghiere della sera 16 maggio 2026: un dialogo con Dio prima del riposoPrima del riposo, raccogliamoci in preghiera per invocare la protezione di Maria e chiedere al Padre una notte serena e un sonno tranquillo. lalucedimaria.it