Preghiera della sera 17 maggio | affidiamo la notte alla Santissima Trinità
Questa sera, prima di andare a dormire, molte persone si fermano a pregare, affidando la notte alla Santissima Trinità. È un momento di ringraziamento in cui si chiedono anche la benedizione e il perdono per eventuali mancanze compiute durante la giornata. La preghiera rappresenta un gesto quotidiano di fede e di speranza, che viene rivolto al Signore prima di chiudere gli occhi e affrontare il sonno. Molti praticanti trovano conforto in queste parole prima di riposare.
Prima del riposo notturno, eleviamo il nostro grazie al Signore chiedendo la Sua benedizione e il perdono per le nostre mancanze. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. In questa serata, rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Che questa orazione ci accompagni verso un riposo tranquillo, sotto lo sguardo vigile del Creatore. O Padre buono, al termine di questa giornata noi ti vogliamo ringraziare per i benefici ricevuti, per ogni buona azione compiuta nel Tuo nome, per ogni respiro che ci hai concesso. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Le Preghiere della Sera di oggi 09 Maggio 2026 - Sabato della V Sett. di Pasqua
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