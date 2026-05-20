Il 20 maggio, molte persone si preparano ad affrontare la giornata con una preghiera dedicata a San Giuseppe, considerato il patrono della protezione e della famiglia. Questa tradizione prevede di affidare il percorso quotidiano alla sua guida, sperando che possa proteggere e accompagnare durante le ore successive. La preghiera del mattino si concentra su una richiesta di benedizione e di sicurezza, invitando a iniziare la giornata con un momento di riflessione e di fiducia.

Iniziamo questo 20 maggio affidando il nostro cammino al Custode della Provvidenza, affinché guidi i nostri passi e custodisca le nostre famiglie. Apriamo i nostri occhi alla luce di questo nuovo giorno offrendo al Signore ogni nostra intenzione, le fatiche che ci attendono e le gioie che incontreremo. In questo mercoledì 20 maggio, poniamoci con fiducia sotto lo sguardo protettivo di San Giuseppe. Invochiamo la sua potente intercessione affinché la preghiera del mattino sia lo scudo che protegge il nostro cuore dalle inquietudini del mondo e la bussola che orienta i nostri passi verso il bene. Siamo certi che, grazie alla guida sapiente del Custode della Provvidenza, non saremo mai soli nelle sfide di questa giornata. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 20 maggio: iniziamo la giornata sotto la protezione di San Giuseppe

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