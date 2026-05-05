Preghiera del mattino 5 maggio | iniziamo il giorno con l’Angelo Custode

Il 5 maggio si apre con una preghiera del mattino dedicata all’Angelo Custode. La pratica invita a cominciare la giornata affidando i propri passi alla protezione degli Angeli e dei Santi. In questa occasione si sottolinea l’importanza di rivolgersi a queste figure spirituali per cercare conforto e guida durante le ore iniziali del giorno. La preghiera si concentra sulla protezione e sulla speranza per il giorno che si presenta.

Sotto l’ala protettiva del nostro custode celeste, apriamo il cuore alla speranza in questo nuovo giorno, affidando ogni passo alla guida degli Angeli e dei Santi. Iniziamo questo nuovo giorno con il cuore colmo di speranza, mettendoci sotto l’ala protettiva di chi ci custodisce dal primo istante della nostra vita. San Pio da Pietrelcina ci ricordava: “O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore”. Oggi, 4 maggio, eleviamo il nostro spirito celebrando gli Angeli e i Santi, nostri intercessori instancabili presso il Padre. Affidiamoci con totale fiducia alla loro protezione, cercando di imitare il loro esempio luminoso nel quotidiano cammino della fede.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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