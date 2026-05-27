Precipita dal terzo piano dell' ospedale Cardarelli | muore 58enne di Roccadaspide

Una donna di 58 anni, residente a Roccadaspide, è caduta dal terzo piano del padiglione E dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La vittima è deceduta sul colpo. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze della caduta. La ricostruzione degli eventi è in corso, e non sono ancora emersi dettagli sui motivi del gesto. La salma è stata messa a disposizione delle autorità giudiziarie.

Choc all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove una paziente, M.C.D.A. le sue iniziali, 58enne originaria di Roccadaspide, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano del padiglione E. La vittima era ricoverata nel reparto Grandi Ustionati, dopo un gravissimo incidente sul lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paziente precipita dal quarto piano dell’ospedale di Brescia e muore: indagini in corsoUn uomo di 35 anni è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano di un ospedale di Brescia.

Napoli, tragedia al Cardarelli: paziente muore dopo un gesto estremo dal terzo pianoUna persona è morta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver compiuto un gesto dal terzo piano.

Temi più discussi: Precipita dal terzo piano, muore ex preside nel Cosentino; Tragedia al Viminale, dipendente precipita dal quarto piano e muore; Bimbo di 2 anni precipita dal terzo piano, la mamma stava allattando il fratellino quando il figlio si è sporto dalla finestra: è in...; Corigliano Rossano, ex preside precipita dal terzo piano e muore. Indagini in corso · CosenzaChannel.it.

Tragedia in Calabria: ex preside precipita dal terzo piano e muore (NOME)Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Corigliano-Rossano. Un ex dirigente scolastico in pensione dell’Ipsia è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un’abitazione situata in vi ... zoom24.it

Corigliano Rossano, ex preside precipita dal terzo piano e muore. Indagini in corsoLa tragedia in via degli Albanesi. Sul posto Polizia di Stato e Scientifica per gli accertamenti, c’è sgomento nel quartiere e tra i suoi ex alunni ... cosenzachannel.it

San Maurizio d'Opaglio, bambina di 6 anni cade dal terzo piano: è in codice rosso ift.tt/A1tiSwj ift.tt/LbYiwh0 x.com