Una persona è morta questa mattina all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo aver compiuto un gesto dal terzo piano. L’episodio si è verificato durante le prime ore del giorno. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il paziente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La direzione dell’ospedale ha confermato la tragedia senza fornire dettagli aggiuntivi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nella mattinata di mercoledì. Una tragedia ha colpito questa mattina, mercoledì 27 maggio, l’ospedale Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Una paziente ricoverata è deceduta dopo essersi lanciata da una finestra della struttura ospedaliera. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 10 e ha subito scosso personale sanitario e degenti presenti nel reparto. La dinamica dell’accaduto nel reparto di Terapia Intensiva. Secondo quanto comunicato dalla direzione sanitaria, la donna si trovava ricoverata presso la Terapia Intensiva del Centro Grandi Ustionati, nel padiglione E dell’ospedale. Per ragioni ancora da chiarire, la paziente si sarebbe allontanata dalla sorveglianza entrando nel bagno del reparto, area indicata come possibile luogo dell’accaduto per via della maggiore privacy. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Napoli, tragedia al Cardarelli: paziente muore dopo un gesto estremo dal terzo piano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TRAGEDIA AL CARDARELLI DI NAPOLI: UNA DONNA SI LANCIA DI SOTTO E MUORE

Notizie e thread social correlati

Napoli, paziente si lancia dal terzo piano del padiglione 3 del Cardarelli: era nel reparto grandi ustionatiUn paziente nel reparto grandi ustionati del Cardarelli si è lanciato dal terzo piano del padiglione 3.

Vola dal terzo piano a 17 anni, spunta l'ipotesi alternativa al gesto estremo. Il fratello: "E' stato ammazzato"Il 17enne di Maddaloni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della propria abitazione lo scorso 9 aprile.

Temi più discussi: Cardarelli, Crans-Montana e maxi emergenze con grandi ustionati: l'incontro con le istituzioni; Ragazzina di 12 anni cade dal balcone durante un tentativo di fuga: è grave; Bambina investita dall'auto del padre: corsa in elicottero al Santobono; Grandi ustioni, la svolta. Cardarelli hub europeo: Qui formiamo talenti.

Cade nel vuoto dal terzo piano del Cardarelli: morta una donnaTragedia questa mattina all'ospedale Cardarelli di Napoli dove una paziente è morta dopo un volo nel vuoto dal terzo piano. Questa mattina, poco prima delle 10, una paziente ricoverata presso il repa ... napolitoday.it

Paziente si lancia da una finestra dell’ospedale Cardarelli di Napoli: è morta. Il cordoglio del nosocomioLa paziente, questa mattina, si è lanciata da una finestra del reparto di Terapia intensiva del Centro Grandi Ustionati dell'ospedale, dove era ricoverata ... fanpage.it