Precipita con la bici da un sentiero portato in codice rosso in ospedale

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è caduto da un sentiero mentre faceva mountain bike a Rezzoaglio, nell’entroterra del Tigullio. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. L’incidente si è verificato durante un’escursione in bicicletta su un percorso sterrato. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni dell’uomo.