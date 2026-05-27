Precipita con la bici da un sentiero portato in codice rosso in ospedale
Un uomo di 54 anni è caduto da un sentiero mentre faceva mountain bike a Rezzoaglio, nell’entroterra del Tigullio. È stato soccorso e trasportato in codice rosso in ospedale. L’incidente si è verificato durante un’escursione in bicicletta su un percorso sterrato. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni dell’uomo.
Incidente a Rezzoaglio, nell’entroterra del Tigullio, dove un uomo di 54 anni è precipitato da un sentiero mentre percorreva un tratto in mountain bike.Il ciclista è finito in una zona impervia ed è stato raggiunto dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco, intervenuti per il recupero. Dopo le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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