Precipita da 4 metri e batte la testa | portato in codice rosso al Civile

Un incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in un cantiere edile a Manerba del Garda. Un uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri e ha riportato un trauma alla testa. È stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso con un codice di massima gravità. La scena si è svolta in un'area di lavoro aperta e non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Infortunio sul lavoro in un cantiere edile. Operaio soccorso dall'eliambulanza Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, in un cantiere edile a Manerba del Garda. Secondo le prime informazioni, un operaio è caduto da un ponteggio, precipitando da un’altezza di circa quattro metri e battendo violentemente la testa. La chiamata al numero delle emergenze (112) è scattata poco dopo le 13.30 da via Posteghe. Sul posto per prestare i soccorsi sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza di Garda Emergenze e l’elisoccorso decollato da Brescia. I sanitari sono arrivati in pochi minuti, grazie anche alla rapidità di coordinazione tra le forze dell’ordine e i servizi di emergenza, trovando il lavoratore già a terra. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Precipita da 4 metri e batte la testa: portato in codice rosso al Civile Articoli correlati Leggi anche: Cade da una impalcatura e precipita per 4 metri: 58enne in codice rosso in ospedale Giovane in codice rosso precipita otto metri e finisce nel terreno sottostanteIntorno alle ore 7:20 di questa mattina, un grave incidente stradale ha causato uno shock in località Elini, un piccolo borgo del comune di Lanusei,... Tutto quello che riguarda Precipita da 4 metri e batte la testa... Temi più discussi: Modugno, precipita dal tetto di un capannone: muore operaio di 29 anni di Andria. Era diventato padre da poco; Precipita per 5 metri mentre installa un condizionatore, grave operaio; Cade da un ponteggio a Sestri Ponente, operaio in Rianimazione; Bimbo di 4 anni precipita dalla finestra in una corte a Castellucchio: trasportato d’urgenza a Brescia, illeso. Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere del Bresciano: gravissimo in ospedaleGravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, poco dopo le 13.30. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse, un operaio di 46 anni circa sarebb ... fanpage.it Precipita da 4 metri e batte la testa: portato in codice rosso al CivileInfortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, in un cantiere edile a Manerba del Garda. Secondo le prime informazioni, un operaio è caduto da un ponteggio, precipitando da un’a ... bresciatoday.it Precipita dal traliccio e muore: voleva rubare il rame – La ricostruzione Il dramma in Gallura: l’uomo, 28 anni, è caduto da 15 metri. Forse non era da solo - facebook.com facebook Cagliari, cede una grata vicino al Terrapieno: giovane precipita da 5 metri. È grave x.com