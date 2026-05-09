Alpino precipita da un muretto e finisce in ospedale in codice rosso
Sabato 9 maggio 2026, poco dopo le 18, un alpino è caduto da un muretto in piazzale De André, vicino al Waterfront Mall. L’incidente ha richiesto l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica, che sono arrivati sul posto in codice rosso. L’uomo è stato trasportato in ospedale con un trauma grave. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa nota.
Poco dopo le 18 di sabato 9 maggio 2026 l'ambulanza 3-269 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso, insieme all'automedica Golf 1, in piazzale De André, nell'area del Waterfront Mall, per un trauma.Alpino ubriaco cade dal murettoUn alpino di 60 anni di corporatura massiccia.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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