Pratelli | Tonali è il colpo giusto per alzare il livello del centrocampo – VIDEO

Un centrocampista del Newcastle è stato definito da un commentatore come il rinforzo ideale per migliorare la qualità del reparto. Durante una trasmissione sportiva, si è parlato di come il giocatore possa rappresentare un elemento decisivo per il futuro di una squadra di calcio. Le parole sono state pronunciate in modo positivo, sottolineando il potenziale impatto che il trasferimento potrebbe avere.

di Paolo Rossi David Pratelli a “Tribuna Juve”: il centrocampista del Newcastle può essere l’uomo della svolta bianconera. Sandro Tonali alla Juventus non sarebbe soltanto un grande colpo di calciomercato. Sarebbe un segnale. Forte, netto, ambizioso. Nel corso di “Tribuna Juve”, format del canale YouTube di Juventus News 24, David Pratelli, imitatore, attore e presentatore TV, ha indicato nel centrocampista del Newcastle il profilo ideale per far compiere ai bianconeri un vero salto di qualità. Il ragionamento è chiaro: alla Juve manca un uomo capace di cambiare ritmo, gestione e personalità in mezzo al campo. Tonali, per caratteristiche, intensità e visione di gioco, potrebbe dare alla squadra quella struttura che spesso è sembrata mancare nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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