Kimi Antonelli ha ottenuto la sua quarta vittoria consecutiva a Montreal, cercando di allungare nel campionato mondiale 2026 di Formula 1. Durante la gara, Antonelli ha sottolineato la velocità di Russell e l'aggressività di McLaren, affermando che deve migliorare il suo livello per restare competitivo. La vittoria rafforza la sua posizione in classifica e rappresenta un passo importante nel tentativo di fuga nel campionato.

Kimi Antonelli conquista anche Montreal: quarta vittoria consecutiva e tentativo di fuga nel Mondiale 2026 di F1. Decisivo il ritiro al 30° giro del compagno di squadra George Russell, fermato da un problema alla W17 mentre era al comando, con il bolognese però ormai incollato ai suoi scarichi. Un confronto duro ma corretto tra i due alfieri di Brackley, conclusosi nel modo meno gradito al britannico. Secondo posto per uno straordinario Lewis Hamilton, autore del suo miglior risultato da quando veste Ferrari. A completare il podio Max Verstappen con la Red Bull. Quarto Charles Leclerc, ultimo pilota a pieni giri con l’altra Rossa. Fine settimana da dimenticare invece per McLaren: ritiro per Lando Norris e Oscar Piastri fuori dalla zona punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonelli ricorda qualcuno del tennis… “Devo alzare il mio livello. Russell molto veloce e McLaren sta reagendo”

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