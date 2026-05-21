Il Manchester United sta valutando di acquistare il centrocampista italiano Sandro Tonali, che potrebbe trasferirsi dal Newcastle alla prossima stagione. La trattativa sembra in fase avanzata, con il giocatore che si appresta a lasciare la squadra attuale per unirsi a una delle principali società di Premier League. La mossa rappresenterebbe un rafforzamento importante nel reparto di centrocampo del club inglese. Le parti coinvolte stanno definendo i dettagli dell’accordo, senza ancora comunicazioni ufficiali.

Sandro Tonali potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il centrocampista italiano che con ogni probabilità lascerà il Newcastle per tentare l’avventura in un’altra big di Premier League. Il Newcastle non parteciperà alle prossime competizioni europee con i bianconeri che potrebbero dire addio a qualche pezzo pregiato della propria rosa. Tra questi c’è Sandro Tonali con il centrocampista classe 2000 che sembra destinato a cambiare maglia durante la prossima estate. Il Manchester United appare la squadra maggiormente interessata al calciatore e, stando a quanto riportato da Gianluca di Marzio, non ci sarebbe al momento grande concorrenza considerato anche il fatto che il Newcastle chiede circa 90 milioni di euro per l’ex calciatore del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Manchester United punta tutto su Tonali, colpo in arrivo a centrocampo

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MEDICAL DONE IN SECRET! MANCHESTER UNITED CLOSE IN ON SHOCK TONALI DEAL

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