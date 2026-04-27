Pirati dei Caraibi e Gladiatore | al Donizetti le colonne sonore di Zimmer

Mercoledì 29 aprile, il Teatro Donizetti ospiterà un concerto speciale con i Lords of the Sound, un’orchestra sinfonica che eseguirà colonne sonore di film. La serata vedrà anche la partecipazione della solista Yaraslava Taran. Tra i brani proposti, ci saranno le musiche di film come Pirati dei Caraibi e Gladiatore, composte da Hans Zimmer. L’evento propone un percorso musicale dedicato alle colonne sonore cinematografiche più celebri.

LIVE. I Lords of the Sound, orchestra sinfonica con la voce della solista Yaraslava Taran, si esibiranno mercoledì 29 aprile al Teatro Donizetti. Un viaggio tra le opere del due volte Premio Oscar Hans Zimmer: sul palco il direttore d’orchestra Nazar Yakobenchuk, la vocalist Yaroslava Taran insieme ad un ensemble di 50 elementi composto per metà da talentuose musiciste. Sono i Lords of the Sound che si esibiranno mercoledì sera - 29 aprile - (ore 20,30) al Teatro Donizetti. Lo spettacolo «The Music of Hans Zimmer» celebra le indimenticabili colonne sonore del compositore: Dune, Interstellar, Spiderman 2, The Lone Ranger, Wonder Woman, Pearl Harbor, Inception, Gladiator, Pirati dei Caraibi, Spirit, Mission Impossible e The Lion King.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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