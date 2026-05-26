VIDEO | La Foss trasloca a Villa Filippina per l' estate | undici concerti tra classica musical e colonne sonore
La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana terrà la rassegna “Estate musicale 2026” a Villa Filippina, nel centro di Palermo, vicino al Politeama. La programmazione prevede undici concerti che spaziano tra musica classica, musical e colonne sonore. La sede temporanea sarà Villa Filippina durante l’estate, con eventi che si svolgeranno in questo spazio della città. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente dalla fondazione.
Sarà Villa Filippina, nel cuore di Palermo e a pochi passi dal Politeama, ad accogliere la rassegna “Estate musicale 2026” della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Dal 12 giugno al 25 settembre, un cartellone di concerti pensato per la città che avrà anche una serie di repliche in alcune. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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