VIDEO | La Foss trasloca a Villa Filippina per l' estate | undici concerti tra classica musical e colonne sonore

Notizia in breve

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana terrà la rassegna “Estate musicale 2026” a Villa Filippina, nel centro di Palermo, vicino al Politeama. La programmazione prevede undici concerti che spaziano tra musica classica, musical e colonne sonore. La sede temporanea sarà Villa Filippina durante l’estate, con eventi che si svolgeranno in questo spazio della città. La manifestazione è stata annunciata ufficialmente dalla fondazione.