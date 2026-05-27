Poste Italiane installa un nuovo Atm Postamat di ultima generazione | prelievo senza carta e sistema anti-clonazione

A Masi Torello, è stato installato un nuovo Atm Postamat con tecnologia di ultima generazione. Il dispositivo permette prelievi senza carta e include un sistema anti-clonazione. Dotato di monitor digitale ad alta luminosità e dispensatore innovativo, integra anche dispositivi di sicurezza come un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming.

Poste Italiane ha installato, presso l’ufficio postale di Masi Torello, un nuovo Atm Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Nuova Super App Poste Italiane: Cos'è e Come Installarla

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