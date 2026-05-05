Dal pagamento bollettini al prelievo cardless | installato un Atm Postamat di ultima generazione a Santa Teresa

Nell’ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore è stato installato un nuovo ATM Postamat di ultima generazione, che permette di effettuare pagamenti di bollettini e prelievi senza carta. Questa macchina sostituisce il precedente ATM Postamat, che era stato fatto esplodere in passato durante un tentativo di furto. L’installazione fa parte di un intervento di aggiornamento tecnologico nell’ufficio postale, recentemente riaperto dopo l’incidente.

Sostituito anche l'Atm Postmat nell'ufficio postale di Santa Teresa di Spoltore di recente riaperto dopo che era stato fatto esplodere proprio per rubarne il contenuto. Quello installato, fa sapere la società, è uno sportello automatico di ultima generazione con sistemi di sicurezza ad alta.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate All'ufficio postale di Santa Luce installato un nuovo ATM PostamatIl nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e,... Santa Teresa di Riva, Dusty su mancato pagamento lavoratori: “Da sindacato accuse gravi e infondate”Rossella Pezzino de Geronimo, amministratore unico dell’Azienda: “Nessuna violazione di obblighi contrattuali, confermiamo piena regolarità dei... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: In Trentino gli sportelli Postamat salgono a 90: Così contrastiamo la desertificazione dei bancomat; Poste Italiane rafforza la rete ATM: più servizi e copertura capillare sul territorio; Trambileno: installato un nuovo ATM Postamat di ultima generazione; Poste Italiane supera i 9.200 Postamat in Italia. Dal pagamento bollettini al prelievo cardelss: installato un Atm Postamat di ultima generazione a Santa TeresaDopo la riapertura a seguito dell'atto criminoso compiuto ai danni dell'ufficio postale, nella struttura di via Gran Sasso è ora a disposizione dei cittadini uno sportello più efficiente e sicuro che ... ilpescara.it Nuovi ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminositàPoste Italiane ha installato presso gli uffici postali di Trespiano e Firenze 4 ( via dei Barbadori, 37 ), nuovi ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo ... nove.firenze.it Cresce la rete degli ATM Postamat. Sempre più evoluti e diffusi sul territorio, sono utilizzati dai cittadini per eseguire ogni tipo di operazione, dal prelievo di contanti sino al pagamento dei bollettini postali. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteI x.com Poste Italiane. . Cresce la rete degli ATM Postamat. Sempre più evoluti e diffusi sul territorio, sono utilizzati dai cittadini per eseguire ogni tipo di operazione, dal prelievo di contanti sino al pagamento dei bollettini postali. https://tgposte.poste.it/tgposte/2026 - facebook.com facebook