Poste nuovi Atm Postamat a Perino e Vernasca

Poste Italiane ha installato due nuovi ATM Postamat negli uffici di Perino e Vernasca. I dispositivi sono dotati di monitor digitale ad alta luminosità e di un dispensatore innovativo. Sono presenti anche sistemi di sicurezza avanzati, tra cui una tecnologia per la macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming. Questi aggiornamenti riguardano le filiali situate nelle rispettive frazioni.

Poste Italiane ha installato negli uffici di Perino, frazione di Coli, e Vernasca due ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Castelvenere, Di Santo sollecita Poste Italiane: “Riattivare subito l’ATM Postamat”Adottare provvedimenti urgenti per la riattivazione del sistema ATM Postamat a Castelvenere, la cui disattivazione è stata disposta da mesi per... All'ufficio postale di Santa Luce installato un nuovo ATM PostamatIl nuovo sportello è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e,...