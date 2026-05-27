Poste Italiane chiede indietro i compensi dell’era Covid il sindacato | Un insulto al sacrificio del personale

Poste Italiane sta chiedendo a centinaia di lavoratori nella Bergamasca di restituire somme percepite durante l'epoca Covid, con trattenute sui salari. La richiesta riguarda compensi erogati nel periodo, senza preavviso o spiegazioni dettagliate. Il sindacato critica l’operazione, definendola un insulto al sacrificio del personale. La comunicazione aziendale ha generato reazioni di scontento tra i dipendenti, che si sono rivolti alle rappresentanze sindacali.

Centinaia di lavoratori di Poste Italiane nella Bergamasca stanno ricevendo in questi giorni una comunicazione aziendale inattesa: la richiesta di restituzione di somme legate al periodo del Covid, con trattenute direttamente applicate sui cedolini dello stipendio. La vicenda, che a livello nazionale coinvolgerebbe circa 40 mila dipendenti, deriverebbe da alcuni riconteggi effettuati dall’ Inps sui trattamenti di integrazione salariale utilizzati durante la pandemia. Sul territorio bergamasco la reazione sindacale è netta, soprattutto per il significato simbolico che il lavoro postale ha avuto durante la prima ondata dell’emergenza sanitaria. Secondo quanto appreso, le somme richieste potrebbero arrivare fino a 400 euro per dipendente, con una rateizzazione prevista fino a dicembre 2026. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Poste Italiane, un'aggressione e una tentata rapina: il sindacato chiede un incontro urgente all'aziendaIl segretario della Slc Cgil di Frosinone e Latina ha richiesto un incontro immediato con Poste Italiane dopo un episodio di aggressione e tentata...

Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. Il Tg PostePoste Italiane ha raggiunto nuovi traguardi con la sua app “P”, che ora conta più di 4 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 16 milioni di...

Si parla di: Poste Italiane, il 2026 parte in crescita. Al via il nuovo polo finanziario; Tajani a Kallas, Italia chiede a Ue sanzioni contro Ben-Gvir.

Poste Italiane chiede indietro i compensi dell’era Covid, il sindacato: Un insulto al sacrificio del personaleL'azienda chiede la restituzione di somme legate al periodo della pandemia dopo alcuni riconteggi effettuati dall’Inps. La Slc Cgil Bergamo chiede l’apertura urgente di un tavolo di confronto ... bergamonews.it