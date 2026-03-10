Poste Italiane numeri record per i servizi digitali del Gruppo Il Tg Poste

Poste Italiane ha raggiunto nuovi traguardi con la sua app “P”, che ora conta più di 4 milioni di utenti attivi al giorno e oltre 16 milioni di download complessivi. I dati sono stati comunicati dal Gruppo, evidenziando un aumento significativo dell’uso dei servizi digitali offerti dall’azienda. La piattaforma si conferma come uno degli strumenti principali per i clienti che utilizzano i servizi postali e bancari online.

Poste Italiane registra numeri da record per l’App “P”. L’applicazione unica supera infatti i 4 milioni di utenti giornalieri, mentre quelli complessivi sono oltre 16 milioni. C ifre da primato nel panorama digitale nazionale, che rendono “P” l’applicazione italiana più utilizzata nel Paese, come ricordato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante. L’App di Poste Italiane costituisce un punto di accesso strategico a tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo: uno strumento che, insieme alla rete dei 12.800 uffici postali, forma la più grande piattaforma omnicanale d’Italia Questo articolo Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. Il Tg Poste Articoli correlati Servizi digitali a Grisì: giovedì 29 l’inaugurazione del Progetto Polis di Poste ItalianeMONREALE (PA) – Un passo decisivo verso la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi per il territorio. Poste Italiane introduce SPID a pagamento dal 2026. Assoutenti: la Carta d’Identità Elettronica garantisce accesso sicuro e gratuito ai servizi digitaliPoste Italiane ha comunicato l’introduzione di tariffe per il servizio SPID a partire dal 1° gennaio 2026. Numeri record per i servizi digitali del Gruppo Una selezione di notizie su Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane chiude il 2025 con il record: 349 milioni di pacchi consegnati; 349 milioni di pacchi consegnati nel 2025. I numeri da primato di Poste Italiane; Poste, parità di genere oltre il 60%: nel Palermitano oltre mille donne impiegate in ufficio e come portalettere; Logistica: portalettere da record, consegnati 349 milioni di pacchi. 349 milioni di pacchi consegnati nel 2025. I numeri da primato di Poste ItalianeIn crescita del 13,3% rispetto al 2024, con un aumento a ritmo sostenuto del numero di consegne effettuate dai portalettere ... huffingtonpost.it Poste Italiane chiude il 2025 con il record: 349 milioni di pacchi consegnatiNumeri da primato per la logistica di Poste nel 2025: i pacchi consegnati in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente ... corriere.it SI COMUNICA CHE IL CAMPER MOBILE DI POSTE ITALIANE POSIZIONATO IN LARGO PIAVE SARA ATTIVO FINO A DOMANI 10 MARZO. MERCOLEDÌ 11 E GIOVEDÌ 12 VERRANNO EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO MATERIALI E ATTR - facebook.com facebook In controtendenza rispetto alla progressiva desertificazione bancaria, anche in Campania, Poste Italiane conserva la sua presenza capillare sul terriotiro e rimane un punto di riferimento per i cittadini grazie alla rete degli uffici postali e ATM. Il TG Poste nell'uffi x.com