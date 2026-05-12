Poste Italiane un' aggressione e una tentata rapina | il sindacato chiede un incontro urgente all' azienda

Da latinatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Slc Cgil di Frosinone e Latina ha richiesto un incontro immediato con Poste Italiane dopo un episodio di aggressione e tentata rapina avvenuto recentemente. La richiesta è stata presentata formalmente, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni. La notizia riguarda un episodio di violenza che coinvolge il personale dell’azienda, suscitando preoccupazione tra i rappresentanti sindacali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il segretario della Slc Cgil Frosinone Latina Bruno Carlo chiede un incontro urgente con Poste Italiane. La situazione è al limite e lo dimostrano i fatti: tentata rapina a Santi Cosma e Damiano e una aggressione nell'ufficio postale Latina6. "Questi sono solo gli ultimi due casi, ma se ne.🔗 Leggi su Latinatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Salerno, tentata rapina e aggressione in piazza San Francesco: un arresto e una denunciaMomenti di tensione nella notte del 2 maggio in piazza San Francesco, a Salerno, dove si è verificata una violenta aggressione sfociata in un...

Marconi, tentata rapina alle poste: caccia ai banditi in scooterIl rumore di un attrezzo da scasso contro l'ingresso, le urla e poi il rombo di uno scooter che si allontana velocemente verso viale Marconi.

Argomenti più discussi: Poste Italiane, un'aggressione e una tentata rapina: il sindacato chiede un incontro urgente all'azienda; Rapine e aggressioni negli uffici postali, la Cgil lancia l’allarme: Più sicurezza per lavoratori e uffici; Santarcangelo, riapre l’ufficio postale di piazza Marconi dopo l’assalto al Postamat; Aggressione selvaggia nel parcheggio della disco.

Sale Poste Italiane, Citi rivede le stime al 2028 e alza il target di prezzo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti sul titolo di Poste Italiane a Piazza Affari che viaggia tra i migliori del listino, mentre il FTSE MIB è poco mosso. A fare da traino è un report di Citi che ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web