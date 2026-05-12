Poste Italiane un' aggressione e una tentata rapina | il sindacato chiede un incontro urgente all' azienda

Il segretario della Slc Cgil di Frosinone e Latina ha richiesto un incontro immediato con Poste Italiane dopo un episodio di aggressione e tentata rapina avvenuto recentemente. La richiesta è stata presentata formalmente, senza indicare ulteriori dettagli o motivazioni. La notizia riguarda un episodio di violenza che coinvolge il personale dell’azienda, suscitando preoccupazione tra i rappresentanti sindacali.

Il segretario della Slc Cgil Frosinone Latina Bruno Carlo chiede un incontro urgente con Poste Italiane. La situazione è al limite e lo dimostrano i fatti: tentata rapina a Santi Cosma e Damiano e una aggressione nell'ufficio postale Latina6. "Questi sono solo gli ultimi due casi, ma se ne.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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