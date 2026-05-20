Iazzetta al Prefetto | allarme voto di scambio nel nord di Napoli

Un rappresentante delle forze dell'ordine ha segnalato la presenza di possibili tentativi di voto di scambio nei comuni del nord di Napoli. Sono stati individuati alcuni centri in cui si sospetta una maggiore probabilità di manipolazioni durante le operazioni di voto. Inoltre, diversi presidenti di seggio hanno deciso di rinunciare ai loro incarichi, senza specificare le ragioni di questa scelta. La situazione ha portato a un’attenzione particolare sulle procedure di sicurezza in questa zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Quali comuni del nord Napoli sono più a rischio manipolazione?. Perché i presidenti di seggio stanno rinunciando al loro incarico?. Come influirà il mercato dei voti sulla gestione dei servizi locali?. Cosa farà il Prefetto per proteggere l'integrità delle prossime elezioni?.? In Breve Aree critiche individuate ad Afragola, Frattamaggiore, Arzano e Casalnuovo.. Dimissioni di presidenti di seggio segnalano clima di tensione nei territori.. Rischio manipolazione democrazia locale per botteghe, associazioni e famiglie del nord Napoli.. Iazzetta fondatore del Comitato anticamorra per la legalità segnala il fenomeno.. Antonio Iazzetta ha inviato una lettera formale al prefetto di Napoli per segnalare un preoccupante incremento del voto di scambio nei comuni che si preparano alle prossime amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Iazzetta al Prefetto: allarme voto di scambio nel nord di Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Allarme voto di scambio per le amministrative a nord di Napoli: la lettera al prefettoAllarme voto di scambio nei comuni a nord di Napoli che presto andranno alle urne per le amministrative. Allarme rientrato al Tribunale di Napoli NordParte l’asta dell’opera del Pittore Mangone per sostenere il progetto “Ospedale a Casa” dedicato ai pazienti oncoematologici della Campania Montella:...